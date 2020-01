Biagio Antonacci a Sanremo 2020 tra il nuovo album e il tour stanziale

Sanremo 2020 : Biagio Antonacci super ospite della finale : Biagio Antonacci salirà sul palco dell’Ariston per la serata conclusiva del Festival di Sanremo 2020. È stato lui stesso a confermarlo in un post su Instagram. Il suo intervento sarà l’occasione per presentare il nuovo attesissimo brano. Biagio Antonacci, attesissimo sull’Ariston Il cantante Biagio Antonacci conferma l’indiscrezione che lo voleva al Festival di Sanremo. Tramite un post pubblicato su Instagram, l’artista ha rivelato che ...

Sanremo 2020 - Biagio Antonacci sarà il super ospite dell’ultima serata : Il cantante e musicista sul palco del Festival non solo ripercorrerà con un medley le tappe più importanti dei suoi successi, ma regalerà al pubblico il nuovo attesissimo bravo 'Ti saprò saprò aspettare', interamente scritto da lui ed estratto dall'album 'Chiaramente visibili dallo spazio', pubblicato il 29 novembre per Iris/Sony Music.Continua a leggere

Biagio Antonacci : “Ti saprò aspettare” è il nuovo singolo : Mentre arriva in radio dal 24 gennaio il nuovo singolo TI saprò ASPETTARE, raddoppiano raggiungendo la quota di 20 gli spettacoli inediti e imperdibili del tour stanziale di Biagio Antonacci al Teatro Carcano di Milano che, dal 29 settembre ci permetteranno di conoscerlo in una veste più raccolta e personale. TI saprò ASPETTARE, brano interamente scritto da Biagio, è estratto dall’album CHIARAMENTE VISIBILI DALLO SPAZIO pubblicato il 29 novembre ...

Anche Buffon nel video di Ti Saprò Aspettare di Biagio Antonacci - nuovo singolo dall’ultimo album (testo) : Il video di Ti Saprò Aspettare di Biagio Antonacci porta con sé una sorpresa. La clip, rilasciata il 27 gennaio dopo l'approdo in radio del singolo, conta Anche sulla presenza di Gigi Buffon, che compare Anche in alcuni scatti di presentazione del nuovo estratto da Chiaramente Visibili Dallo Spazio. Il testo di Ti Saprò Aspettare offre la possibilità di guardare il mondo attraverso una visione imperfetta. La ballata, scritta da Biagio ...

Laura Pausini Instagram in costume è una bomba - la sorella non scherza : Biagio Antonacci ‘scatenato’ : Ha scelto due immagini spettacolari per omaggiare su Instagram il compleanno della sorella: Laura Pausini ha fatto insorgere l’account social con gli scatti in costume. Uno sprazzo di estate nel freddo inverno di questi giorni: così Laura ha regalato ai followers un raggio di sole che non poteva non scaldare il vastissimo seguito di quasi 3 milioni di fan. Anche l’amico Biagio Antonacci, con il quale la cantante è stata recentemente protagonista ...

Biagio Antonacci in concerto a teatro : date - luogo e biglietti : Biagio Antonacci in concerto a teatro: date, luogo e biglietti Dalle 16:00 di venerdì 27 dicembre 2019, è possibile acquistare le prevendite dei biglietti per i concerti del cantautore milanese Biagio Antonacci che il 29 novembre 2019 ha fatto uscire Chiaramente visibili dallo spazio, il suo quindicesimo album, pubblicato dalla Iris e distribuito dalla Sony Music. I concerti al teatro Carcano di Milano Biagio Antonacci ha stupito i fan ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Biagio Antonacci nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti di Biagio Antonacci nel 2020, quelli che organizzerà a supporto di Chiaramente Visibili Dallo Spazio, nuovo album che ha rilasciato il 29 novembre scorso e dal quale ha già estratto il singolo Ci Siamo Capiti Male. I concerti di Biagio Antonacci nel 2020 Si tratta di un progetto molto speciale che Biagio Antonacci ha annunciato sui suoi canali social e che partirà a cominciare dal 29 novembre ...

Arriva il docusocial del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci - a sorpresa per Natale : Il docusocial dei concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci è finalmente ufficiale. I due artisti sono tornati sui social per il racconto dei live che hanno tenuto negli stadi e con i quali sono Arrivati fino a Cagliari, all'Arena Fiera, città dalla quale mancavano entrambi da molti anni. Si tratta di un regalo di Natale inaspettato, per i fan, che hanno così potuto rivivere quanto accaduto durante i concerti estivi, quelli che hanno ...

Per Desideri All’Asta gli oggetti di Laura Pausini - Biagio Antonacci - Vasco Rossi e Tommaso Paradiso : come aggiudicarseli : Anche quest'anno è in corso Desideri All'Asta, la serie di aste benefiche che consentono ai fan di realizzare piccoli "Desideri" contribuendo a cause benefiche. Quest'anno il progetto benefico sostiene le Case del Cuore della Lega italiana per la Lotta contro i Tumori - LILT Milano Con l'avvicinarsi del Natale riparte la serie di aste che vedono partecipare gli artisti italiani più seguiti del momento; hanno ceduto incontri e oggetti da ...

La classifica degli album più venduti della settimana : 1° Cesare Cremonini - 2° Tiziano Ferro - 3° Biagio Antonacci : Gli album più venduti della settima in Italia sono quelli di Cesare Cremonini, di Tiziano Ferro e di Biagio Antonacci, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto della classifica Fimi/Gfk. Nella settimana compresa tra il 29 novembre e il 5 dicembre, in Italia l'album più acquistato dagli ascoltatori è stato il Best of di Cesare Cremonini, Cremonini 2C2C The Best of, che ha scalzato Accetto Miracoli di Tiziano Ferro dalla vetta che ...

Biagio Antonacci a FqMagazine : “C’è molta confusione in giro - la crisi di oggi nasce dalla paura di non farcela e da una politica è instabile” : Mirare all’essenziale, alla parola, ai sentimenti. Biagio Antonacci ha deciso di cambiare rotta nella sua produzione artistica e puntare ai suoni semplici per il quindicesimo album della sua carriera: “Chiaramente visibili dallo spazio”. Per il 2020 c’è l’idea di fare un tour, forse stavolta l’artista riuscirà a coronare il sogno accarezzato da anni, di suonare in acustico a teatro. Ancora prima di presentare ...

Biagio Antonacci si conferma cantautore maturo ma leggero : La quindicesima prova discografica di Biagio Antonacci è in perfetto equilibrio tra leggerezza e impegno con sonorità nuove senza tradire il passato. "Chiaramente visibili dallo spazio" è stato anticipato dall'uscita del brano "Ci siamo capiti male". "Il limite più grosso dell'uomo è la distanza, in questo caso guardandomi dall'alto capisco che le cose che brillano lo fanno davvero. E se una cosa brilla davvero perchè è distante vuol dire ...

Biagio Antonacci : «Non sono una star. E mi sono rinnamorato della musica» : Biagio Antonacci riscopre il suo amore per la musica, come fosse il primo giorno. A 56 anni, dopo un’estate trascorsa in un tour negli stadi con Laura Pausini, a ricantare i successi che lo hanno portato fin qui, pubblica il suo quindicesimo album, anticipato dal singolo Ci siamo capiti male, ritrovando la voglia di raccontarsi. LEGGI ANCHEBiagio Antonacci e Laura Pausini: «Noi due, fatti per cantare insieme» Da sempre riservato nella vita ...