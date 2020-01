Bettino Craxi, Nencini vuole ricordarlo al Senato: no dei capigruppo, tranne i renziani. A Milano polemica sul convegno dei giovani Pd (Di venerdì 31 gennaio 2020) Avrebbe voluto ricordare al Senato lo storico leader del suo partito. I capigruppo, però, non la pensavano allo stesso modo: è meglio evitare di esporre Palazzo Madama in un ricordo pubblico di Bettino Craxi. E Riccardo Nencini, il Senatore socialista che ha messo a disposizione di Matteo Renzi il Psi, per costituire il gruppo parlamentare di Italia viva, non l’ha presa bene. “Una settimana fa ho avanzato la richiesta di ricordare in aula al Senato Bettino Craxi nel ventennale della morte. Non solo la figura di statista, ma soprattutto un tempo di cui fu tra i protagonisti e di cui si discute ancora”, ricorda Nencini, che considera “naturale questa richiesta. Da settimane, lontano dalle istituzioni, tutti ne parlano, delegazioni parlamentari hanno partecipato alla commemorazione, si susseguono convegni con la presenza di autorevoli deputati e Senatori. Tutti ne ... ilfattoquotidiano

AnnalisaChirico : Ieri abbiamo parlato di Bettino Craxi e del film Hammamet con @pfavino a @PostTg2. Il leader socialista che divenne… - TutteLeNotizie : Bettino Craxi, Nencini vuole ricordarlo al Senato: no dei capigruppo, tranne i renziani. A… - tinas48 : RT @fattoquotidiano: Bettino Craxi, Nencini vuole ricordarlo al Senato: no dei capigruppo, tranne i renziani. A Milano polemica sul convegn… -