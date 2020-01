Benjamin Mascolo: “ho sofferto di depressione”, lo sfogo del cantante (Di venerdì 31 gennaio 2020) Benjamin Mascolo, noto ai i più come Benji, di Benji e Fede, ha pubblicato un lungo video in cui parla a cuore aperto della depressione che purtroppo ha fatto parte della sua vita. Il ragazzo ha deciso di condividere con i suoi fan una parte molto delicata della sua vita, che fino a questo momento ha preferito tenere celata. Il motivo scatenante di questa confessione purtroppo sarebbe adducibile ai continui attacchi che riceve sui social a causa della sua assenza da essi. Le persone a quanto pare, non perdono occasione per essere cattive gratuitamente e, questa volta Benjamin Mascolo ha deciso che era davvero troppo: …Quando una persona scompare dalla vita sociale spesso è perché è depresso. La depressione è una cosa seria, non posso dire di esser depresso in questo momento ma so cosa significa perché ho passato mesi e anni difficili, come moltissimo di voi, ... trendit

RADIOBRUNO1 : Matrimonio in vista per Benjamin Mascolo e Bella Thorne? #RadioBruno #31gennaio - vogliosolorico : benjamin mascolo sei troppo per tutti noi - xariihx : @Benji_Mascolo No ma seriamente datemi la voglia di Benjamin per andare in palestraaa -