Bella Thorne e Banjamin Mascolo, matrimonio in vista? L’annuncio dell’attrice [FOTO] (Di venerdì 31 gennaio 2020) La coppia formata da Bella Thorne e Benjamin Mascolo in arte Benji ha unito due frontiere apparentemente lontane come il mondo dello spettacolo americano e quello italiano. I due teen idol hanno avviato una solidissima relazione la scorsa estate, con grande sorpresa da entrambe le parti; i musicista veneto, metà dello storico duo Benji e Fede, avrebbe infatti conosciuto e conquistato l’attrice di scuola Disney Channel in primavera. La relazione aperta tra i due aveva fatto pensare a poco più che un gioco; ma il messaggio pubblicato sui social dalla star USA fa pensare che tutto sia invece pronto per il passo più importante. Attraverso un breve ma lampante post pubblicato su Instagram, Bella Thorne praticamente annunciato il fidanzamento ufficiale con Benjamin Mascolo. L’immagine postata raffigura i due su un traghetto veneziano, Bella Thoin atteggiamenti intimi; a corredo, ... velvetgossip

