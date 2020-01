Beautiful, Una Vita, Il Segreto: ecco cosa succede oggi, venerdì 31 gennaio 2020 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Le soap di Canale 5 non si fermano mai e quindi scopriamo che cosa succederà oggi, venerdì 31 gennaio 2020, a Beautiful, Una Vita e Il Segreto grazie al nostro post che ricapitola le anticipazioni principali delle vicende ambientate alla Forrester Creations, ad Acacias e a Puente Viejo. Beautiful, spoiler: Taylor vuole che Liam torni con Steffy Ieri pomeriggio, Ridge (Thorsthen Kaye) ed Eric (John McCook), nel tentativo di risollevarle il morale per la perdita della piccola Beth, hanno proposto ad Hope (Annika Noelle) di tornare a lavorare alla Forrester Creation per rilanciare la Hope For The Future. Dopo essere entrata in possesso delle chiavi dell’appartamento del padre Reese (Wayne Brady), Zoe (Kiara Barnes) è rimasta decisamente sorpresa quando ha trovato sul posto Florence (Katrina Bowden). Nell’episodio in onda questo pomeriggio, a partire dalle 13.40 circa, Taylor ... tvsoap

