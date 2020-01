Beautiful anticipazioni: La mamma di Flo arriva a Los Angeles (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nelle prossime puntate di Beautiful, un altro personaggio femminile debutterà nella soap opera americana. Si tratta di Shauna Fulton, interpretata da Denise Richards. La donna altri non è che la madre di Flo, chiamata da quest’ultima per reperire informazioni sul suo passato. Da qui in poi si dipanerà una nuova storyline in merito alla reale paternità di Flo. Pare infatti che uno tra i Forrester o gli Spencer sia il suo vero padre. Beautiful anticipazioni: Shauna e Quinn si conoscono da tempo Gli spoiler raccontano che Shauna arriverà a Los Angeles e si trasferirà a casa di sua figlia Flo. Gli spettatori scopriranno che la Fulton e Quinn si conoscono benissimo, visto che hanno passato un lungo periodo a Las Vegas mentre crescevano i rispettivi figli, entrambe madri single. E, colpo di scena, le due hanno avuto un uomo in comune, ovvero Bill Spencer. In questo senso, le ... kontrokultura

