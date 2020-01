Batistuta, arrivò in Italia con una scommessa. La dieta di Bielsa, il “Te amo Irina” e i problemi alla caviglie (Di sabato 1 febbraio 2020) Gabriel Omar Batistuta è stato uno degli attaccanti più profilici della Serie A ed uno dei centravanti più completi al mondo. La Fifa infatti l’ha inserito tra i 125 migliori giocatori viventi. Cresciuto nel Newell’s Old Boys, gioca per una stagione con il River Plate, quindi un anno col Boca Juniors, prima di arrivare alla Fiorentina, dove realizza 168 gol in 269 gare ufficiali e vince una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Ha poi giocato con Roma, Inter e Al-Arabi. Con 54 gol è il secondo miglior realizzatore nella storia dell’Albiceleste. Fondamentale per la sua crescita è stato Marcelo Bielsa. L’allenatore argentino vide in lui qualcosa di speciale. Lo massacrò di lavoro sul campo e gli impose una dieta ferrea fuori dal rettangolo verde. Batistuta perse 10 chili e iniziò la sua trasformazione in Re Leone. Bielsa, un giorno, si presenta nella sua camera con una ... calcioweb.eu

