Basket femminile, Serie A1 2020: la 17ª giornata. Schio ospita Lucca, Ragusa di scena a Sesto San Giovanni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il diciassettesimo turno della Serie A1 di Basket femminile si svolgerà integralmente nella giornata di domani: per gli appassionati della pallacanestro a tinte rosa è dunque in programma una lunga maratona che comincerà alle ore 15.30 e si concluderà poco prima delle 23.00. Andiamo a presentare le partite previste per questo primo sabato di febbraio. Le danze si apriranno in quel di Bologna, dove al Paladozza la Virtus ospiterà l’Use Scotti Rosa Empoli. Le V nere sono reduci da due vittorie consecutive sul parquet di casa, di cui l’ultima assolutamente impronosticabile contro la capolista Ragusa, e cercheranno il tris contro le toscane che, nonostante le assenze di lunga data, hanno ben figurato nell’ultima uscita contro Venezia. Alle 16.00 la Passalacqua Ragusa, dopo aver riconquistato la vetta della classifica vincendo lo scontro diretto contro Schio, sarà di scena ... oasport

