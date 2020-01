Basket, Eurolega 2020: la corsa ai playoff dell’Olimpia Milano. A Marzo un trittico decisivo (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’incredibile rimonta di ieri sera contro il Bayern Monaco potrebbe essere uno dei momenti più importanti della stagione europea dell’Olimpia Milano. La squadra di Messina ha recuperato dal -20, trovando la vittoria solo a sei secondi dal termine con il libero di Nemanja Nedovic. Un successo assolutamente fondamentale nella corsa ai playoff dell’Armani Exchange, che si trova attualmente in settima posizione e che conserva un piccolo, ma significativo, vantaggio sulle dirette rivali. In questo momento Milano ha una vittoria in più del Valencia (ottavo ma che sfida oggi il Panathinaikos) e del Fenerbahce, con cui ha anche la differenza canestri in suo favore. Importanti anche i due successi in più di Stella Rossa (stasera affronta la capolista Efes) e su Olympiacos e Khimki Mosca. Dovrebbero essere queste le squadre, salvo incredibili crolli delle squadre sopra, che si ... oasport

