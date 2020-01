Basket, Eurolega 2020: i risultati del 31 gennaio. Anadolu Efes corsaro anche a Belgrado, il Valencia batte nel finale il Panathinaikos (Di sabato 1 febbraio 2020) Due sole partite in questa serata di Eurolega che completa la 22a giornata. Se l’Anadolu Efes continua la sua marcia e vola a quota 19 vittorie e 3 sconfitte, il Valencia porta a casa una sfida importante per mantenere il settimo posto insieme a Milano con un record di 11-11. STELLA ROSSA Belgrado-Anadolu Efes ISTANBUL 78-85 (16-24, 30-51, 58-72) Continua a non fermarsi la corsa dell’Anadolu Efes, la squadra più in forma di questo periodo di stagione. Alla Stella Rossa non bastano i quasi quindicimila spettatori della Stark Arena, anche perché la partenza non è proprio delle migliori: un 2-13 con tanto Singleton al suo interno. Stimac cerca di riportare sotto i suoi (9-13), ma a quel punto inizia l’ennesimo show di Larkin, principale protagonista del primo quarto. anche nel secondo la superstar della squadra di coach Ataman mette insieme qualche numero significativo, ... oasport

