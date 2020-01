Baseball: lanciatori e ricevitori della Nazionale convocati a Collecchio (Di venerdì 31 gennaio 2020) La nuova Nazionale di Baseball prende finalmente forma, con lanciatori e ricevitori che si riuniranno a Collecchio, in provincia di Parma, per un raduno che fornirà al tecnico settoriale Bill Holmberg importanti indicazioni verso gli impegni futuri. A coadiuvare il neo-coordinatore delle Selezioni anche Paolo Ceccaroli e Mario Mascitelli, con il supporto del preparatore Gianni Natale e del fisioterapista Massimo Baldi. Tra i diciotto convocati ecco i pitcher Filippo Crepaldi e Alessandro Maestri, tra i più utilizzati con la maglia azzurra, ma anche il ricevitore Alberto Mineo, titolare nei recenti Europei, così come al torneo Preolimpico. L’elenco dei convocati: 1 Aldegheri Mattia 2 Aldegheri Samuel 3 Bocchi Matteo 4 Clemente Nicolò 5 Coveri Ludovico 6 Crepaldi Filippo 7 della Salandra Lemba 8 Di Raffaele Luca 9 Ercolani Alessandro 10 Giulianelli Ettore 11 Maestri Alessandro 12 ... oasport

