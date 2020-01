Barista accusato di razzismo: “Domani gratis per i cinesi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Barista accusato di razzismo per come ha fatto vestire i propri impiegati. Ora l’uomo si scusa e promette di farsi perdonare. Ormai la paura per il coronavirus sta diventando sempre più diffusa e problematica. Ogni giorno se ne parla di più e dopo le ultime notizie su alcuni infetti in Italia, anche il nostro Paese … L'articolo Barista accusato di razzismo: “Domani gratis per i cinesi” proviene da www.inews24.it. inews24

Barista accusato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Barista accusato