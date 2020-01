Barbara D’Urso finisce in clinica, il messaggio su IG: ‘Aiuto, que friooo…’ [FOTO] (Di venerdì 31 gennaio 2020) Mattinata alternativa per Barbara D’Urso Barbara D’Urso trascorre molto più tempo sotto i riflettori che nelle mura domestiche. Infatti la stakanovista della televisione italiana dopo le feste natalizie ha ripreso a condurre tre trasmissioni televisive: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non la D’Urso. Ovviamente Carmelita vuole presentarsi davanti alle telecamere con un fisico impeccabile e per questo motivo nelle ultime ore la professionista di casa Mediaset ha deciso di ricorrere ad un metodo che sta andando di moda da qualche mese. Ebbene sì, Lady Cologno si è sottoposta ancora una volta alla crioterapia. Andiamo a vedere cosa è successo a Barbarella. Lady Cologno in clinica estetica: ecco il motivo Questa mattina, attraverso un paio di Stories su Instagram, Barbara D’Urso ha condiviso delle clip mentre si trova in una clinica estetica di Milano. Chi segue la ... kontrokultura

samasmilovic : RT @LorenzoL_14: Barbara D’Urso sta trattando la diffusione del #coronavirus in Italia creando inutili allarmismi. la situazione nel nost… - LorenzoL_14 : Barbara D’Urso sta trattando la diffusione del #coronavirus in Italia creando inutili allarmismi. la situazione n… - Blackwolfcass : Barbara D'Urso che parla di #Coronavirus è da panico. Stanno creando allarmismo e stanno facendo paura. Lei non è i… -