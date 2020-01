Banksy arriva a Roma: la mostra dell’artista nel cuore della capitale (Di venerdì 31 gennaio 2020) La mostra di Banksy a Roma Banksy arriva a Roma con una mostra al Chiostro del Bramante, in programma dal 21 marzo al 26 luglio prossimo. L’esposizione, allestita nella storica cornice cinquecentesca a due passi da piazza Navona, permetterà di visionare almeno 80 delle opere dell’artista, da Love in the Air a Girl With a Baloon, da Queen Vic a HMV, fino ai progetti discografici per le copertine di vinili e Cd in un percorso che ripercorre la carriera dello street artist dal 2001 al 2017. “Banksy, a visual protest”, darà inoltre la possibilità di vivere un’esperienza interattiva e ammirare un’opera di Raffaello in occasione dei 500 anni dalla sua morte. All’ultimo piano del Chiostro del Bramante si potrà visitare l’affresco del pittore Sibille e Angeli, commissionato all’artista da Agostino Chigi nel 1515 come parte della decorazione ... tpi

