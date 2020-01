Banche: Pedicini (M5S), ‘respinto assalto lobby a Eba’ (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Il Parlamento europeo, in un sussulto di orgoglio, ha difeso oggi il valore supremo della trasparenza. L’irlandese Gerry Cross è stato a capo dell’Associazione per i mercati finanziari in Europa (Afme), una potente lobby finanziaria nel settore bancario. Il suo profilo non è adatto a ricoprire il delicato incarico di direttore esecutivo dell’Autorità bancaria europea (Eba), l’organismo che vigila sulle Banche europee e si occupa degli stress test. Dopo il vergognoso caso Farkas, oggi il Parlamento europeo respinge l’assalto di chi si piega a conflitti di interessi e porte girevoli. Siamo orgogliosi di avere contribuito a salvare l’onore delle Istituzioni europee”. Così in una nota l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Piernicola Pedicini.L'articolo Banche: Pedicini (M5S), ‘respinto ... meteoweb.eu

