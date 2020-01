Banca Popolare di Bari, gli arresti domiciliari per Marco e Gianluca Jacobini (Di venerdì 31 gennaio 2020) La Guardia di Finanza di Bari ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio, il primo ex presidente del Cda e amministratore di fatto della Banca Popolare di Bari e il secondo vice direttore generale e direttore generale di fatto dell’istituto di credito barese. Agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. Banca Popolare di Bari, gli arresti di Marco e Gianluca Jacobini L’ex amministratore delegato della Banca Popolare di Bari Vincenzo De Bustis Figarola ha invece ricevuto l’interdizione ad esercitare per 12 mesi l’attività di dirigente di istituti Bancari e di uffici direttivi di imprese. Ai domiciliari anche Elia Circelli, ex responsabile della funzione bilancio e amministrazione della ... nextquotidiano

