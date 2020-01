Banca Popolare di Bari: agli arresti ex Presidente e vice direttore (Di venerdì 31 gennaio 2020) Terremoto per Banca Popolare di Bari: Marco e Gianluca Jacobini, ex Presidente e vice direttore dell’istituto Bancario, sono stati posti agli arresti domiciliari. Pesanti le accuse a loro carico: si va dal falso in prospetto, all’ostacolo alla vigilanza, fino al falso in bilancio. I soldi spostati alla vigilia del Commissariamento I due arresti sono avvenuti nel quadro dell’inchiesta sul crac dell’istituto di credito: pare che padre e figlio Jacobini abbiano agito consapevolmente cercando di trasferire dai loro conti somme intorno ai 5,6 milioni di euro, proprio alla vigilia del commissariamento della Banca da parte del governo. Insieme a loro è finito ai domiciliare anche il responsabile di BilancIo e Amministrazione della Direzione Operations della BPB. Le accuse a suo carico sono di falso in bilancio e falso in prospetto. L'articolo Banca Popolare di Bari: agli arresti ... thesocialpost

