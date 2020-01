“Avremo molti più morti per l’influenza” che per il nuovo coronavirus: esperto spiega come “potenziare” il sistema immunitario (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Vale la pena di ricordare che avremo molti più morti per l’influenza” che per il nuovo coronavirus cinese: lo ha affermato l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano) e docente di Humanitas University. “La bassa copertura del vaccino antinfluenzale ci costerà di più in termini di ricoveri e di intasamento di pronto soccorso e ospedali,” ha spiegato all’AdnKronos Salute. Per quanto riguarda eventuali nuovi casi di infezione da coronavirus in Italia, Mantovani spiega: “Il sistema sanitario è in grado di affrontarlo e, appunto, non vorrei che un problema che per ora non è grave nel nostro Paese ci facesse dimenticare le diverse migliaia di morti di influenza. molti di questi decessi li potremmo prevenire se ci fosse una copertura vaccinale adeguata e se anche gli ... meteoweb.eu

