Avete mai visto la nuova fidanzata di Raz Degan? Si chiama Stuart ed è molto bella, ecco cosa fa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sapevate che Raz Degan ha una nuova fidanzata? Non molto tempo fa, il modello israeliano ha deciso di uscire allo scoperto, parlando per la prima volta di Stuart, al donna che sembra abbia rubato il suo cuore, dopo l’addio a Paola Barale. A quanto pare questa donna è riuscita ad entrare nella sua vita in punta di piedi, conquistandolo. Da sempre molto riservato e geloso della sua vita privata, Raz Degan ha deciso di postare, non molto tempo fa, una foto di Stuart sul suo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Do you believe in #magic? #Summertime and the living is #easy .. #manifest Un post condiviso da Raz Degan (@raz Degan) in data: 30 Lug 2019 alle ore 1:26 PDT Lo scatto ha incuriosito molto i fan dell’ex naufrago ma lui non si è sbilanciato molto. Ha solo scritto: “Do you believe in #magic? #Summertime ... bigodino

