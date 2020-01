Avengers: Infinity War, Occhio di Falco doveva apparire nel film, ma è stato tagliato (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una scena incompiuta di Avengers: Infinity War rivela che Occhio di Falco, personaggio interpretato da Jeremy Renner, doveva difendere Vision contro l'armata di Thanos, ma è stato tagliato dal film. Come molti fan avranno notato, Occhio di Falco non appare in Avengers: Infinity War, ma in realtà la scena dedicata al personaggio di Jeremy Renner è stata tagliata, come dimostra un nuovo test footage pubblicato su Reddit. Il personaggio di Occhio di Falco, secondo la versione ufficiale, non è presente per via degli arresti domiciliari dopo gli eventi di Captain America: Civil War, ma sembra che la Marvel avesse originariamente intenzione di riportarlo in una scena in cui avrebbe dovuto difendere Visione dall'esercito di Thanos. Hawkeye: Kevin Feige nervoso all'idea di dire a Jeremy Renner che il film era diventato ... movieplayer

