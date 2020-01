Aurora Ramazzotti sta male: “L’ho scoperto un anno fa” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sono sempre più i vip che usano i social per condividere momenti di vita quotidiana con i propri follower. Così Aurora Ramazzotti ha deciso di rivelare un problema di salute di cui non ha mai voluto parlare. Ecco cosa ha dichiarato. Aurora Ramazzotti preoccupa i fan: “L’ho scoperto un anno fa, non ne ho mai parlato prima” Seguitissima sui social, Aurora Ramazzotti ha deciso di utilizzare questi canali, non solo per mostrare momenti di vita quotidiana, ma anche per affrontare argomenti più delicati. In questi giorni, infatti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha raccontato di aver scoperto, attraverso analisi, di avere un fastidioso problema di intolleranze alimentari. Con le sue parole, Aurora ha spiazzato tutti i suoi fan, che non ne erano a conoscenza. La giovane, quindi, ha voluto fare chiarezza sull’argomento, anche perché, come lei stessa ha detto nelle ... velvetgossip

