Augusto Minzolini a L'aria che tira, brutte notizie per Matteo Salvini: "Cosa blinda il governo fino al 2023" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Augusto Minzolini ha pessime notizie per Matteo Salvini, che farebbe meglio a concentrare le energie su più temi, dato che il governo giallorosso arriverà fino al 2023. È questo il pensiero che il giornalista de Il Giornale esprime in diretta a L'aria che tira: "Questa legislatura non cade, è blinda liberoquotidiano

LucyMilano92 : RT @Libero_official: Le mosse di Giorgia Meloni, nel retroscena di Augusto Minzolini: un canale di comunicazione con Salini in #Rai, una mo… - stelladiana7 : RT @La7tv: #lariachetira @AugustoMinzolin: 'La #Lega ha puntato tutto sulla spallata al governo, ma se la spallata non c'è poi rimani disar… - La7tv : #lariachetira @AugustoMinzolin: 'La #Lega ha puntato tutto sulla spallata al governo, ma se la spallata non c'è poi… -