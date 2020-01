Atletica, World Indoor Tour: personali di Bogliolo e Folorunso, male Stecchi. Mahuchikh vola a 2.02! (Di venerdì 31 gennaio 2020) A Karlsruhe (Germania) si è disputata la seconda tappa del World Indoor Tour di Atletica leggera, circuito internazionale di meeting al coperto organizzato da World Athletics. C’era tanta Italia in terra teutonica, a brillare è stata Luminosa Bogliolo che ha timbrato un buon 8.02 sui 60 metri ostacoli: personale per la ligure, diventata la quarta azzurra di tutti i tempi. Molto brava anche Ayomide Folorunso, capace di correre i 400 metri in 52.56 e migliorando così di un centesimo il suo primato. Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, ha fatto esperienza a 17 anni saltando 6.22 metri mentre hanno deluso Claudio Stecchi (5.70 nell’asta) e Filippo Randazzo (7.59 nel lungo). Il numero di lusso arriva dal salto in alto femminile dove l’ucraina Yaroslava Mahuchikh vola addirittura a 2.02 metri: record mondiale under 20, record nazionale, primato mondiale stagionale. La ... oasport

