Atletica, Luminosa Bogliolo si scatena e timbra un super 8.02 sui 60 ostacoli: quarta italiana di sempre (Di venerdì 31 gennaio 2020) Luminosa Bogliolo non conosce limiti a Karlsruhe (Germania) e continua a migliorarsi sui 60 metri ostacoli: dopo un buon 8.08 stampato in batteria, l’azzurra ha siglato un perentorio 8.02 in finale e ha così ritoccato il suo personale di ben sei centesimi. La 24enne è così diventata la quarta italiana di tutti i tempi e si è così avvicinata ulteriormente al record nazionale di Veronica Borsi (7.94). La ligure ha concluso al quarto posto la gara, valida come seconda tappa del World Indoor Tour (il circuito internazionale di meeting organizzato dalla Federazione Mondiale) alle spalle della nigeriana Tobi Amusan (7.84), della statunitense Christina Clemons (7.98) e della finlandese Reetta Kurske (8.02). CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI Atletica LEGGERA stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ... oasport

OA_Sport : Atletica, Luminosa Bogliolo si scatena e timbra un super 8.02 sui 60 ostacoli: quarta italiana di sempre - GineSurano : RT @atleticaitalia: #atletica LUMINOSA BOGLIOLO! 8.02 a #Karlsruhe, si migliora ancora in finale e diventa la quarta italiana di sempre nei… - zizionice : RT @atleticaitalia: #atletica LUMINOSA BOGLIOLO! 8.02 a #Karlsruhe, si migliora ancora in finale e diventa la quarta italiana di sempre nei… -