Atletica, Luminosa Bogliolo firma il personale: 8.08 sui 60 ostacoli al World Indoor Tour. Male Filippo Randazzo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Luminosa Bogliolo ha firmato il suo primato personale sui 60 metri ostacoli in occasione della seconda tappa del World Indoor Tour 2020, il circuito di meeting al coperto organizzato dalla Federazione Internazionale. L’azzurra ha stampato un bel 8.08 a Karlsruhe (Germania), migliorando così il suo precedente primato (8.10 lo scorso anno e pochi giorni fa a Modena). La nostra portacolori ha conclusa al quarto posto nella prima batteria alle spalle della nigeriana Tobi Amusan (7.95), della statunitense Christina Clemons (8.00) e della finlandese Nooralotta Neziri (8.06) qualificandosi così per la finale in programma tra poco. Filippo Randazzo non è invece mai stato protagonista nel salto in lungo e il suo debutto stagionale è stato deludente: 7.59 come miglior misura accanto a quattro nulli per il 23enne catanese che ha accusato un fastidio al piede di stacco poche settimane fa. A ... oasport

