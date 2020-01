Atletica: le scarpe da record di Eliud Kipchoge saranno vietate alle Olimpiadi di Tokyo (Di venerdì 31 gennaio 2020) È stato sicuramente il protagonista dell’Atletica mondiale per il finire del 2019: la sua impresa è ancora nella storia. Non terminano però le polemiche su Eliud Kipchoge, che è riuscito a correre la maratona in meno di due ore ad ottobre a Vienna: il campione olimpico è stato accusato di aver indossato delle scarpe non adatte, che saranno vietate in occasione dei prossimi Giochi Olimpici di Tokyo. Le parole della Federazione Internazionale d’Atletica: “I prototipi (come sono considerate le Alphafly utilizzate da Kipchoge a Vienna) e le scarpe che non siano accessibili a tutti, ovvero in commercio dal almeno quattro mesi”. A commentare è anche il presidente della federazione internazionale, Sebastian Coe: “Non è nostro compito regolamentare l’intero mercato delle calzature sportive, ma è nostro dovere preservare l’integrità della competizione ... oasport

leggoit : #Atletica, fuorilegge le scarpe record di #kipchoge, vietate a #Tokyo2020 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica: sono fuorilegge le scarpe da record di Kipchoge, vietate a Tokyo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica: sono fuorilegge le scarpe da record di Kipchoge, vietate a Tokyo -