Aston Martin - Stroll diventa azionista e presidente esecutivo (Di venerdì 31 gennaio 2020) L'Aston Martin corre ai ripari per rimettere in carreggiata le proprie finanze: la Casa di Gaydon, in particolare, ha deciso di lanciare un'operazione di rafforzamento patrimoniale che porterà il miliardario canadese Lawrence Stroll a diventare uno dei maggiori azionisti. L'operazione. L'Aston Martin è da mesi in trattative con diversi investitori per ottenere i fondi necessari per portare avanti l'espansione della gamma e della rete produttiva, ma soprattutto per ridare fiato a una situazione finanziaria messa a dura prova dagli investimenti e dal calo delle vendite. Sull'interesse di Stroll, noto per essere il proprietario della Scuderia di Formula Uno Racing Point e padre del pilota Lance, circolavano da tempo numerose indiscrezioni, ma ulteriori rumor di mercato hanno riguardato anche la cinese Geely. Per ora, comunque, solo il magnate canadese ha confermato i suoi propositi: ... quattroruote

