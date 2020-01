Arrestato 39enne: era evaso da domiciliari per giro in moto senza patente e con droga (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno Arrestato un 39enne romano per evasione dagli arresti domiciliari e per violazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Roma fino al 26.05.2022. L’uomo e’ stato anche denunciato per guida senza patente, reiterata nell’ultimo biennio, e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma perche’ trovato in possesso di un grammo di eroina. Tutto e’ iniziato ieri pomeriggio, quando i Carabinieri hanno riconosciuto l’uomo, ben noto per i suoi precedenti, gia’ sottoposto ai domiciliari e colpito da foglio di via obbligatorio, alla guida di un motoveicolo sul Grande Raccordo Anulare e lo hanno fermato all’altezza dell’uscita 18. Il 39enne era a bordo della moto con la figlia 13enne e non ha fornito il motivo del suo allontanamento, ... romadailynews

giannigosta : Castel Volturno – 39enne arrestato dai CC per detenzione e spaccio di stupefacenti - BeliceIt : Furti in abitazione a Tre Fontane, arrestato 39enne - BeliceIt : Campobello. Furti nelle abitazioni estive: arrestato 39enne tunisino -