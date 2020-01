Arkad: Fiom, annunciata chiusura sede Genova, da lunedì sciopero ad oltranza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “I lavoratori della Arkad di Genova sciopereranno ad oltranza, a partire da lunedì prossimo 3 febbraio, contro la decisione dell’azienda di chiudere la sede ligure dal prossimo primo aprile. Oltre all’astensione dal lavoro si terrà il presidio ai cancelli dell’Abb, la multinazionale svizzera che ha ceduto in maniera illegittima le attività oil&gas epc alla società saudita, come ha sentenziato il Tribunale di Genova il 24 gennaio scorso”. Ad annunciarlo in una nota è la Fiom – Cgil.Per Mirco Rota, responsabile Fiom per Abb, “come abbiamo sempre detto, fin dall’inizio, l’operazione di cessione di ramo d’azienda aveva come unico obiettivo per Abb quello di ‘liberarsi’ di 200 lavoratori. Ora, dopo questo annuncio tutto diventa ancora più evidente e soprattutto più chiaro: Abb ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Arkad: Fiom, annunciata chiusura sede Genova, da lunedì sciopero ad oltranza... - FIOM_Bergamo : Abb. Il tribunale di Genova dichiara illegittimo il trasferimento delle attività ad Arkad e ordina il reintegro dei… -