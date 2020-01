Aquaman, stasera su Premium Cinema il film con Jason Momoa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Va in onda stasera su Premium Cinema alle 21:15, in Prima TV, Aquaman, il film con Jason Momoa del quale è già stato annunciato un sequel che arriverà nelle sale a dicembre 2022. stasera su Premium Cinema va in onda Aquaman in prima visione TV, per una serata all'insegna dell'avventura e del fantastico, con il sesto film del DC Extended Universe che ha per protagonista lo statuario Jason Momoa. Aquaman segue la storia delle origini di Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo, e lo accompagna nel viaggio della sua vita che, non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato... il Re che riunirà sotto la sua guida tutti i sette mari. Jason Momoa ricopre il ruolo di ... movieplayer

