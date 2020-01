Antonio Zequila, la paparazzata prima del GF Vip è clamorosa: il bacio con la sexy vip lo inchioda (Di venerdì 31 gennaio 2020) Scoppia una nuova bufera su un concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. Il protagonista di una vicenda accaduta prima dell’inizio del reality show è Antonio Zequila. A quanto pare, nei giorni precedenti all’avventura televisiva, l’attore si è dato alla pazza gioia con la modella originaria del Marocco, Mila Suarez. E ci sono anche delle foto che confermano praticamente il loro clamoroso flirt. Ricorderete che Mila è stata al centro dell’attenzione mediatica per la sua love story con Alex Belli. Antonio, ritenuto molto affascinante anche all’interno della Casa più spiata d’Italia, non a caso è stato soprannominato il ‘professore’, sarebbe riuscito a conquistare la donna dopo una cena trascorsa insieme anche ad alcuni amici. Ad avere in anteprima le immagini bomba è stato il settimanale di gossip ‘Novella 2000’, che ha ... caffeinamagazine

