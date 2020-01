Antonella Elia scatena i litigi in casa: prima con Adriana Volpe poi con Clizia. Imita la Incorvaia e le dà della iena (Di venerdì 31 gennaio 2020) A quasi un mese dalla prima puntata del Grande Fratello VIP 4 nella casa si rompono gli indugi e si iniziano a creare delle dinamiche. Il buonismo e il “volemose bene” sembra andato a farsi friggere ed ecco che i concorrenti del reality iniziano a discutere tra di loro. Nelle ultime ore Antonella Elia, che ha di recente fatto pace con Fernanda Lessa, ha invece avuto modo di litigare con Adriana Volpe prima, e con Clizia Incorvaia dopo. CAOS NELLA casa DEL GRANDE FRATELLO VIP 4: Antonella Elia LITIGA CON TUTTI La prima litigata con Adriana Volpe è stata mandata in onda anche nel day time del GF VIP di oggi. La Elia ha attaccato Adriana che non ha gradito la suddivisione fatta del cibo, a suo dire insensata anche perchè alla fine lei è rimasta senza uova. La Volpe rimasta basita dall’atteggiamento di Antonella se n’è sentita dire di tutti i colori tanto ... ultimenotizieflash

