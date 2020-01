Antonella Clerici rivela il suo compenso per Sanremo 2020 e zittisce tutti (Foto) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ogni anno con l’arrivo del festival di Sanremo si parla di cachet, di cifre stellari o meno e se tra i protagonisti c’è anche Antonella Clerici qualcuno ha trovato il modo per accusarla per il suo compenso (Foto). Tutto è nato dall’intervista che la conduttrice ha rilasciato al Corriere, il suo pensiero su Sanremo 2020, sulle parole dette o non dette da Amadeus e sugli eccessi che in generale riguardano il #metoo. Chiarissimo il pensiero della Clerici su tutte le polemiche sollevate da chi cerca di mettersi in luce approfittando anche del festival ma gettando tutto addosso ad Amadeus. Sui social il grazie di Antonella per l’intervista era un modo anche per confermare che tutto ciò che è stato riportato da Chiara Maffioletti ovviamente corrisponde a verità. Conferma che non è piaciuta a una follower che l’ha immediatamente accusata di partecipare a Sanremo solo perché è stata pagata ... ultimenotizieflash

Italia_Notizie : Sanremo 2020, Antonella Clerici: «No agli eccessi del #MeToo» - Noviolenzadonne : Eccone n'altra che non sa distinguere un insulto da una battuta perché è abituata a sentire uomini parlare di donne… - maxln8 : @MonsieurFou7 Antonella Clerici -