Anticipazioni Uomini e Donne, Giovanna vuole Sonny: è scontro con Sara (Di venerdì 31 gennaio 2020) Giovanna Abate e Sara Shaimi si contendono Sonny a Uomini e Donne: è scontro Giovanna Abate è approdata come tronista al Trono Classico di Uomini e Donne solo la scorsa settimana, ma tanto è bastato per portare scompiglio in studio. Cos’è successo? Come riportato dalle Anticipazioni di Uomini e Donne pubblicate poco fa dal Vicolo, Giovanna Abate e Sara Shaimi hanno litigato furiosamente. Difatti quest’ultima non ha affatto gradito che la sua collega abbia deciso di portare in esterna il corteggiatore Sonny Di Meo. E una volta che Sara ha visto la Abate flirtare con il ragazzo in esterna, l’ha attaccata, definendola una ‘gatta morta’. Un appellativo che non ha affatto gradito Giovanna, la quale ha risposto immediatamente per le rime a Sara. E nemmeno a dirlo è scoppiato il caos in studio. Trono Classico Uomini e Donne, Sara Shaimi rinuncia a Sonny Di Meo: ... lanostratv

