Anm, a Napoli torna il tram. Da stamattina via alla linea 1 (Municipio-Poggioreale) (Di venerdì 31 gennaio 2020) E’ tornata in servizio da questa mattina la linea 1 dei tram di Napoli, gestita da Anm, che trasporta i passeggeri da Emiciclo Poggioreale, a via Cristoforo Colombo, alle spalle di Piazza Municipio. Una linea che era rimasta ferma per consentire i lavori di riqualificazione urbana messi in atto dall’amministrazione comunale e che ora riparte, assicurando 8 tram con una frequenza di 10-12’, prima partenza del mattino alle ore 5.55 da Emiciclo di Poggioreale e ultima partenza serale alle ore 00.05 da via Cristoforo Colombo, con evidente miglioramento del servizio di trasporto offerto ai cittadini e ai turisti. La linea 1 percorre da oggi la tratta: Emiciclo Poggioreale – v. N. Poggioreale – Piazza Nazionale – via casanova – Piazza Principe Umberto – Piazza Garibaldi – Corso Garibaldi – via Marina – via Colombo – via Marina – ... ildenaro

