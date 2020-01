Angelo Borrelli proposto come commissario per l’emergenza sul Coronavirus: ecco chi è il funzionario già a capo della Protezione Civile (Di venerdì 31 gennaio 2020) Chi è Angelo Borrelli, il commissario per l’emergenza sul Coronavirus Angelo Borrelli è stato proposto dal ministro della Salute Roberto Speranza, come commissario per l’emergenza sul Coronavirus: ecco chi è il funzionario già a capo della Protezione Civile. Nato il 18 novembre del 1964 a Santi Cosma e Damiano, un paese in provincia di Latina, nel Lazio, Angelo Borrelli ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Cassino. tpi

