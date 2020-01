Angelo Borrelli: chi è il commissario per l’emergenza sul Coronavirus (Di venerdì 31 gennaio 2020) Chi è Angelo Borrelli, il commissario per l’emergenza sul Coronavirus Angelo Borrelli è stato scelto dal ministro della Salute Roberto Speranza, come commissario per l’emergenza sul Coronavirus: ecco chi è il funzionario, già a capo della Protezione Civile. Nato il 18 novembre del 1964 a Santi Cosma e Damiano, un paese in provincia di Latina, nel Lazio, Angelo Borrelli ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Cassino. Diventato revisore dei conti e dottore commercialista, nel 2000 entra nell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Due anni più tardi, nel 2002, diviene dirigente del Dipartimento della Protezione Civile. Le ultime notizia sul Coronavirus in Italia In pochi anni ne scala le posizioni, sino a diventarne il direttore generale e infine il capo, incarico che assume l’8 agosto del 2017, in seguito all’abbandono ... tpi

GiovaQuez : Angelo Borrelli è il commissario delegato all'emergenza coronavirus #coronavirusitalIa - Affaritaliani : Coronavirus, Speranza propone Angelo Borrelli come commissario per l’emergenza - Affaritaliani : Coronavirus, Speranza propone Angelo Borrelli come commissario per l’emergenza -