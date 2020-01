«Andate a tossire a casa vostra»: gli insulti ai turisti cinesi sul Lungarno a Firenze (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una comitiva di turisti cinesi a passeggio sui lungarni di Firenze è stata apostrofata con offese non ripetibili e l’invito ad«andare a tossire a casa vostra». Il video che riprende l’impresa è stato rilanciato dall’Unione Giovani Italo cinesi che diffonde anche un appello:«Sono un cinese, che è andato a scuola con te, che ti ha passato il compito di matematica all’esame, che giocava con te negli esordienti a calcio… Sono il solito italo cinese che fa parte della tua vita e quindi non trattarmi come un virus. Il pregiudizio e la diffidenza ci farà diventare di nuovo estranei. Non cambiare le tue abitudini, la diffidenza e il pregiudizio uccide più delle armi da guerra». «Andate a tossire a casa vostra»: gli insulti ai turisti cinesi sul Lungarno a Firenze Il video è stato ccondiviso sul proprio profilo da un ex consigliere comunale di Campi Bisenzio (Firenze), Angelo Hu, 25 ... nextquotidiano

Firenze - “ Andate a tossire a casa vostra” : episodio di razzismo per il coronavirus : episodio a sfondo razzista a Firenze che fa riferimento alla tensione per la diffusione del coronavirus : lo racconta l’ex consigliere comunale di campi Bisenzio Angelo Hu, che è italo-cinese. “Andate a tossire a casa vostra”: una frase razzista, senza dubbio, ed evidentemente riferita al timore per il coronavirus , che dalla Cina si sta diffondendo in […] L'articolo Firenze , “andate a tossire a casa vostra”: ...

Virus cinese - turisti insultati a Firenze : « Andate a tossire a casa vostra!». Video virale su Instagram : «Schifosi, sudici, andate a tossire a casa vostra, pezz di m...., ci infettate tutti». Così un uomo dall'accento fortemente fiorentino ha insultato due turisti cinesi sui lungarni, a Firenze . E' quanto si sente in un Video diventato virale su Instagram e altri social. Il filmato, di pochissimi secondi, è stato condiviso anche sul proprio profilo Facebook da Angelo Hu, 25 anni, commerciante, residente a Campi Bisenzio

Coronavirus : turisti cinesi insultati a Firenze : “Andate a tossire a casa vostra” | VIDEO : Coronavirus: turisti cinesi insultati sul Lungarno a Firenze | VIDEO È diventato virale sui social un VIDEO in cui si vedono alcuni turisti cinesi mentre vengono insultati a Firenze, a causa del Coronavirus. Nel filmato si sente un fiorentino che insulta un gruppo di cinesi, i quali passeggiano sul Lungarno: “Andate a tossire a casa vostra” esclama l’autore del VIDEO, che poi rivolge una serie di parole irripetibili nei ...

Adnkronos : #VirusCina, 'andate a tossire a casa vostra': turisti cinesi insultati a Firenze - Il_Capitone : RT @neXtquotidiano: «Andate a tossire a casa vostra»: gli insulti ai turisti cinesi sul Lungarno a Firenze - neXtquotidiano : «Andate a tossire a casa vostra»: gli insulti ai turisti cinesi sul Lungarno a Firenze -