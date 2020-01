Anche Greta cede alle regole del mercato: registrato il marchio “Greta Thunberg” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alla fine ha ceduto Anche lei: l’attivista ambientalista Greta Thunberg ha ceduto alle regole del mercato e ha scelto di registrare il marchio “Greta Thunberg” e “Fridays for future”. La minaccia, sostiene l’attivista su Instagram, è che “alcune persone utilizzino il nome per accreditarsi con politici e artisti” e che, ancora, “alcune aziende usino Fridays For Future per fare soldi”. Ho fatto sinceramente fatica a trovare aziende che abbiano utilizzato questi due termini in strategie di marketing. Quello che invece si trova sul web, nelle scuole e nelle piazze sono migliaia di gruppi spontanei, eventi, seminari, nati sull’onda dell’attivismo della giovane svedese. Registrare un marchio è un messaggio molto forte: significa “questo movimento è mio”. Significa che per utilizzarlo bisognerà mandare una richiesta formale e plausibilmente riconoscere una forma di compensazione. La ... tpi

