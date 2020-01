Amrabat Fiorentina, il marocchino pronto alla firma: «Ho scelto col cuore» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Amrabat Fiorentina, il centrocampista a Milano pronto per firmare con i viola. Il marocchino sicuro: «Ho scelto con il cuore» Sofyan Amrabat è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Il marocchino, fa sapere Gianluca Di Marzio, è arrivato a Milano per apporre la propria firma sul contratto che lo legherà ai viola. L’esperto di mercato, inoltre, riporta una sua rapidissima battuta: «Ho scelto con il cuore», fa sapere il classe ’96. Lo stesso calciatore ha preferito l’esperienza in Toscana rispetto al Napoli. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

