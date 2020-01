"Amo il cinema che non nasconde le emozioni" - (Di venerdì 31 gennaio 2020) Cinzia Romani L'attore in «Il ladro di giorni» è un padre «mezzo delinquente in un western pugliese» Ammutolisce quando gli chiediamo se si sente pronto per diventare padre. Poi Riccardo Scamarcio, 40 anni, abbraccia e coccola il collega 12enne Augusto Zazzaro anche fuori dal set de Il ladro di giorni, in uscita il 6 febbraio (un noir di Guido Lombardi, autore dell'omonimo libro edito da Feltrinelli), dove l'attore interpreta assai bene le sfumature della paternità. Da rude ex-galeotto che va a riprendersi il figlio, portandolo con sé come un'arma («Un bambino è meglio d'una pistola», dice), a papà tenero e pedagogico a suo modo, disegna un genitore on the road: dal Trentino alla Puglia, con amore e desiderio di vendetta. Come si è preparato al ruolo? «Nessuna preparazione. Ho avuto un ottimo rapporto con papà, perso anni fa. La bellezza del cinema è questo. Come per scherzo ... ilgiornale

