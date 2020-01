Amiens-Tolosa e Nimes-Monaco, Ligue 1: pronostici (Di venerdì 31 gennaio 2020) Amiens-Tolosa e Nimes-Monaco sono due partite della ventiduesima giornata di Ligue 1 e si giocano sabato alle 20: probabili formazioni e pronostici. Amiens – Tolosa sabato ore 20:00 È una stagione molto complicata per il Tolosa, che corre il serio pericolo di retrocedere in Ligue 2 e sta cambiando vari allenatori. Alcuni mesi fa, Alain Casanova ha addirittura ricevuto minacce di morte, si è dimesso ed è stato rimpiazzato con Antoine Kombouaré, il quale non ha saputo risollevare la situazione e ha chiuso questa breve esperienza con un esonero praticamente inevitabile, arrivato dopo risultati disastrosi. Anche la gestione di Denis Zanko è cominciata in modo negativo: risollevare le sorti di una squadra così sfiduciata, del resto, sarebbe difficile per chiunque. Anche l’Amiens deve lottare per la salvezza e non sta attraversando un ... ilveggente

