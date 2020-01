Amadeus, il racconto sulla moglie Giovanna:”Una donna dolcissima” (Di venerdì 31 gennaio 2020) A pochi giorni dalle accuse di sessismo nei confronti di Amadeus e, soprattutto quasi alla vigilia dell’inizio del Festival di Sanremo, Amadeus parla della sua compagna, Giovanna, a cui è legato da 18 anni. Amadeus:“Lascio a Giovanna le decisioni di famiglia” Amadeus e la Civitillo si sono conosciuti in tv, ai tempi in cui Amadeus conduceva il quiz Rai l’Eredità. Era il 2002, lei era una delle ballerine, spesso protagonista dei vari stacchetti che caratterizzavano la trasmissione. Il conduttore l’aveva corteggiata, insistentemente ma con garbo. Da quel momento, Giovanna e Amadeus non si sono mai separati, affrontando insieme anche le situazioni più difficili (come le accuse rivolte ad Amadeus per una frase sessista). In un’intervista a Oggi, lo stesso conduttore ha dichiarato di lasciare le redini della famiglia in mano a Giovanna che è più veloce di lui a sbrogliare, per ... thesocialpost

PasqualeTiano : RT @gpapadia: #UnPassoIndietro Il mio nuovissimo #racconto su @sevenblog_it #Amadeus #Sanremo2020 - gpapadia : #UnPassoIndietro Il mio nuovissimo #racconto su @sevenblog_it #Amadeus #Sanremo2020 -