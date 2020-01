Allontanato dalla prefettura, migrante riabilitato dal Tar (Di venerdì 31 gennaio 2020) In Toscana un migrante era stato cacciato dal centro di accoglienza che lo ospitava. Una decisione presa dalla prefettura di Firenze, fino al momento in cui però il Tar Toscana non ha ribaltato la decisione. La storia arriva dalla provincia di Firenze, Figline Valdarno. Secondo il Tar della Toscana, una denuncia non è sufficiente perché … L'articolo Allontanato dalla prefettura, migrante riabilitato dal Tar proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

emergenzavvf : Dopo una notte di ricerche i #Vigilidelfuoco hanno ritrovato stamattina un ragazzo con autismo che ieri si era allo… - feralbasola : @GianricoCarof Visto che è amante della corona, dal rosario al virus...purché di corona si tratti, non possiamo man… - tvenxx : Non solo fa schifo .... ma dovrebbe essere allontanato dalla comunità delle persone civili. Il grave è che quando s… -