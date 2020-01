Allo Spallanzani sono in osservazione 3 contatti della coppia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Allo Spallanzani, oltre i due casi risultati positivi al coronavirus, sono ricoverati "altri 12 pazienti provenienti da altre zone della Cina, sottoposti a test per la ricerca del coronavirus". Altri 9 pazienti "sono stati isolati e poi dimessi". Ulteriori "20 soggetti asintomatici entrati in contatto con la coppia di cinesi sono in osservazione". Infine sono stati individuati 3 possibili contatti con la coppia, posti in osservazione domiciliare. A darne notizia l'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, comunicando in conferenza stampa, il primo bollettino sanitario sull'evolversi della condizione clinica dei due pazienti che hanno contratto il coronavirus. agi

