Allarme Coronavirus in Italia, le Chinatown di Roma e Milano deserte (Di venerdì 31 gennaio 2020) Le Chinatown di Roma e Milano deserte per l’Allarme del Coronavirus. Allerta massima in tutto il nostro Paese. Roma – L’Allarme Coronavirus in Italia ha portato le Chinatown di Roma e Milano ad essere (quasi) deserte. Nessuna psicosi in queste zone ma meno gente del solito nelle due metropoli Italiane. Il calo maggiore è stato registrato sul fronte ristoranti dove il numero della clientela ha subito un drastico crollo. E nelle prossime ore la situazione sembra essere destinata a peggiorare. I primi casi accertati rischiano di isolare ancora di più queste zone cittadine anche se la situazione sembra essere sotto controllo. La maggior parte di queste persone, infatti, sono nate in Italia e non hanno contatti con la Cina ormai da diverso tempo. A Milano controlli della polizia La situazione più tesa sembra essere quella di Milano dove alcuni residenti hanno ... newsmondo

