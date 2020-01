Alien Hominid Invasion è il titolo del nuovo gioco di The Behemot, sviluppatori di Castle Crashers (Di venerdì 31 gennaio 2020) Lo studio di Castle Crashers, The Behemoth, ha appena annunciato il suo quinto gioco ed è un ritorno alle origini dello studio. Alien Hominid Invasion si rifà al vecchio gioco Flash di Newgrounds, originariamente pubblicato nel 2004. Da allora è stato pubblicato su un sacco di altre piattaforme tra cui PS2, Xbox, Game Boy Advance, iOS, GameCube.Questo nuovo gioco, nonostante sia della serie Alien Hominid, non sembra un vero e proprio remake. Nella descrizione del trailer pubblicato, lo studio annuncia che si tratta di uno "sparatutto arcade cooperativo che sarà una nuova re-immaginazione del primo gioco dello studio, Alien Hominid HD". Attualemte questo è tutto ciò che sappiamo del gioco.Alien Hominid Invasion verrà presentato al PAX East e all'EGX Rezzed e a quanto pare sarà presente anche una demo che i visitatori potranno provare. Attualmente non sappiamo su quali dispositivi verrà ... eurogamer

