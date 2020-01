Alghero, ritrovato il cadavere della donna scomparsa a dicembre: fermato il compagno già condannato all’ergastolo (Di venerdì 31 gennaio 2020) A metà dicembre i famigliari avevano denunciato la sua scomparsa. Ieri il corpo di Speranza Ponti, 50enne originaria di Uri, è stato trovato dai carabinieri nell’area residenziale che comprende il Resort Vista Blu di Alghero, la città in cui si era trasferita “per amore” dopo diversi anni trascorsi a Genova. E proprio dall’interrogazione del compagno della vittima, Massimiliano Farci, 53 anni, i militari sono riusciti a risalire al luogo in cui era nascosto il cadavere: l’uomo ha raccontato, in presenza del suo legale e dopo numerose contestazioni a suo carico, che la donna si era suicidata il 6 dicembre e che aveva nascosto il suo corpo in una zona di campagna vicino ad Alghero. Nonostante le sue dichiarazioni, la Procura l’ha comunque sottoposto a fermo per omicidio, in attesa della convalida da parte del gip, nel carcere di Bancali, a Sassari. Dalle ... ilfattoquotidiano

