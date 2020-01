Alessandra Amoroso irriconoscibile: il cambio look ha sconvolto i fan [FOTO] (Di venerdì 31 gennaio 2020) Impegnatissima come sempre, Alessandra Amoroso ha trovato il tempo di effettuare un cambio look radicale che le dona tantissimo! Siamo stati sempre abituati a vederla con i capelli castani, a volte con sfumature bionde, ma adesso… Il cambio look che stupito i fan Adesso, invece, ha i capelli grigi! Un color quasi perla che le dona molto e che dà luminosità al viso, sempre super radioso! Ecco come hanno commentato i followers: Che pazza<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f60d.png" alt=" velvetgossip

mattmarzi : @fabio_blob_ Alessandra Amoroso può piacere o meno, ma bisogna essere obiettivi: ha dieci anni di carriera alle spa… - Laufan845 : RT @trash_italiano: Alessandra Amoroso, è finita la sua relazione con Stefano Settepani -