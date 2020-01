Alessandra Amoroso annuncia la fine della sua relazione e cambia look (Di venerdì 31 gennaio 2020) Da qualche giorno si parlava che la storia d’amore tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani era finita. La cantante ha condiviso su “Instagram” il suo ultimo taglio a caschetto grigio argentato e nelle storie ha scritto: “Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social.”. La voce circolava da giorni ma la conferma è arrivata solo nelle ultime ore da parte della stessa Amoroso nelle sue storie: “Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo. L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”, ha scritto la cantante mostrando l’inevitabile amarezza, che accompagna la fine delle storie d’amore, ma ... musicaetesti.myblog

leccenews24 : Alessandra Amoroso torna single…e ricomincia cambiando look e colore dei capelli - zazoomblog : Alessandra Amoroso nuovo look: caschetto e capelli grigi o #grannyhair - #Alessandra #Amoroso #nuovo #look: - Inprimeit : Alessandra Amoroso torna single: è finita con Stefano Settepani -